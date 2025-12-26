Occhio a cosa succede con la proprietà del Milan. Quelle voci passate sotto traccia...

La scorsa settimana qualche voce era rimbalzata già dagli Stati Uniti, anche se, in Italia, era passata un po' sotto traccia: la piattaforma Pitch Book, specializzata in private equity, venture capital, private credit e M&A, aveva riportato che RedBird Capital and Partners sarebbe alla ricerca di un investimento da 600-700 milioni di dollari, con l'obiettivo di estinguere il debito con Elliott.

Gli interessati

Pitchbook fa anche un nome di un potenziale investitore: tra i finanziatori interessati a questo tipo di operazione viene segnalato Comvest Credit Partners che è pronto a fornire un prestito provvisto anche di Payment-in-Kind (PIK) al 100%: ciò vuol dire, in parole semplici, che il Milan non dovrebbe pagare gli interessi ogni mese o anno, che gli stessi interessi si sommano al debito totale e che tutto viene pagato alla scadenza del prestito.

Le parole di Moretto

Le voci hanno continuato a svolazzare dalle parti di Casa Milan, alimentate dal giornalista Matteo Moretto: “Per il Milan dal punto di vista societario in questo 2026 ci aspettiamo sicuramente delle possibili novità perché iniziano ad esserci movimenti relativamente importanti sulla situazione economico-finanziaria del club. Da capire se ci possa essere una cessione di una quota o se ci possa essere un finanziamento per ripianare il debito (di RedBird, non del Club, ndr) con Elliott. Oppure eventualmente ci possa essere una cessione del club. Però per adesso lo scenario non è ancora chiaro. Quello che vi posso dire è che ci sono dei movimenti in questo senso. Sicuramente in questo 2026 il Milan potrebbe cambiare volto dal punto di vista strutturale-societario relativamente a questi discorsi. Vi consiglio di seguire la vicenda”.