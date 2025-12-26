Amorim gela il Napoli e le pretendenti: "Mainoo è il futuro del Manchester United"

Ruben Amorim mette un freno alle voci sulla possibile cessione di Kobbie Mainoo durante la prossima finestra del calciomercato: "Per me è il futuro del Manchester United", ha dichiarato il tecnico dei Red Devils in conferenza stampa. Il centrocampista classe 2005 è il principale obiettivo di calciomercato del Napoli in vista della finestra invernale, ma stando alle parole del tecnico del Manchester United, l'affare appare decisamente a rischio.

Amorim punta su Mainoo per il futuro

"È chiaro che in questo momento stiamo facendo fatica, ma il club ha un piano. Abbiamo un piano e lo seguiremo. Penso che, se avremo l’opportunità di prendere un giocatore che riteniamo possa rappresentare il futuro del club, allora arriverà. In caso contrario, abbiamo Jack Fletcher, abbiamo Shea Lacey. Tra tre settimane avremo Amad, Nous, Bryan, il ritorno di Bruno, Kobbie Mainoo, quindi vedremo".

"Kobbie Mainoo avrà le stesse opportunità che ha sempre avuto. Ha giocato in posizioni diverse e, parlando del ruolo di Casemiro, può fare anche quel ruolo. Può giocare nei tre di centrocampo, può giocare – come abbiamo fatto nell’ultima partita – nella posizione di Mason Mount, può giocare anche lì. Per me lui è il futuro del Manchester United. Questa è la mia sensazione. Devi solo aspettare ogni occasione, perché nel calcio tutto può cambiare nel giro di due giorni".