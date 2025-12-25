Lotta a tre per la Serie B? Attenzione all'outsider Cosenza: il punto sul Girone C di C

Si è concluso il girone di andata del campionato di Serie C, che ha visto un ultimo periodo decisamente molto movimentato nel Girone C, soprattutto per quello che riguarda la vetta della classifica, a lungo appannaggio della Salernitana ma ora occupata dal Catania, che ha gli stessi punti del Benevento - l'altra pretendente alla B diretta - ma lo scontro diretto a favore. Certo è, che le prime cinque posizioni risultano ancora "utili" per l'aggancio alla vetta; con il Cosenza che, dopo un avvio non positivo, potrebbe diventare la vera outsider per la lotta alla Serie B.

Stagione in chiaroscuro per Siracusa e Foggia, entrambe alle prese con problematiche societarie che stanno condizionando la stagione, mentre il cambio di girone ha richiesto un periodo di assestamento per l'Atalanta U23, che sta alternando momento di alti e bassi. Sorprende invece il Picerno, che da diverse stagioni stava centrando posizioni in vetta e ora si ritrova nel ruolo di fanalino di coda del raggruppamento.

Di seguito, la classifica:

Catania 41, Benevento 41, Salernitana 38, Cosenza 36, Casertana 35, Crotone 28, Casarano 28, Monopoli 27, Potenza 25, Audace Cerignola 24, Trapani 23, Atalanta U23 22, Sorrento 21, Team Altamura 20, Cavese 18, Siracusa 18, Foggia 18, Latina 16, Giugliano 15, Picerno 14

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva