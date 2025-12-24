Ligue 1, il Lens sogna grazie un ex Serie A. Il 2026 rispolvera un derby dopo 47 anni

Campionato francese che ha finito da 10 giorni il suo 2025. La Ligue 1 ha lasciato spazio in questi giorni alla Coupe de France, mentre per i tre punti in palio se ne riparlerà nel 2026 con la capolista Lens ad aprire il nuovo anno e il derby parigino a chiudere il girone d'andata. Non si tratta di un inedito, fra PSG e Paris FC, poiché le due squadre si sono incrociate due volte nel 1978.

Sorprendente vedere come al comando non ci sia la squadra di Luis Enrique, che solo recentemente ha alzato la Coppa Intercontinentale, 6° titolo in un anno solare irripetibile. Ma in Francia per ora comanda il Lens delle vecchie conoscenze del campionato italiano: Florian Thauvin, anzitutto. Se i sang et or hanno inanellato una serie di 6 vittorie consecutive è anche merito dell'ex Udinese, decisivo in tre occasioni come contro il Monaco, dove ha sfornato due assist e nei due successi contro Angers e Nantes dove ha segnato tre reti. In squadra anche Saud Abdulhamid, meteora alla Roma e che in campionato ha trovato poco spazio. Il saudita ha però segnato cinque giorni fa il suo primo gol francese, in coppa nazionale. In Alta Francia sognano l'impresa, avvenuta solamente nella stagione 1997/98. Dall'avvento dei qatarioti a capo del Paris Saint-Germain, solamente in tre occasioni ha vinto una squadra che non fosse il PSG: il Montpellier nel 2012, il Monaco nel 2017 e il Lille nel 2021.

Tolosa - Lens (2 gennaio, ore 20.45)

Monaco - Lione (3 gennaio, ore 17)

Nizza - Strasburgo (3 gennaio, ore 19)

Lille - Rennes (3 gennaio, ore 21.05)

Marsiglia - Nantes (4 gennaio, ore 15)

Brest - Auxerre (4 gennaio, ore 17.15)

Le Havre - Angers (4 gennaio, ore 17.15)

Lorient - Metz (4 gennaio, ore 17.15)

Paris Saint-Germain - Paris FC (4 gennaio, ore 20.45)

1. Lens 37

2. Paris Saint-Germain 36

3. Marsiglia 32

4. Lille 32

5. Lione 27

6. Rennes 27

7. Strasburgo 23

8. Tolosa 23

9. Monaco 23

10. Angers 22

11. Brest 19

12. Lorient 18

13. Nizza 17

14. Paris FC 16

15. Le Havre 15

16. Auxerre 12

17. Nantes 11

18. Metz 11

MARCATORI

11 reti: Greenwood (Marsiglia)

9 reti: Lepaul (Rennes) e Panichelli (Strasburgo)

7 reti: Edouard (Lens)

6 reti: Sinayoko (Auxerre), Del Castillo (Brest), Said (Lens), Sulc (Lione), Diop (Nizza), Kebbal (Paris FC)

5 reti: Thauvin (Lens), Haraldsson e Igamane (Lille), Pagis (Lorient), Aubameyang (Marsiglia), Hein (Metz), Fati (Monaco), Joao Neves e Barcola (Paris Saint-Germain), Gboho (Tolosa)

ASSIST

6 assist: Vitinha (Paris Saint-Germain)

5 assist: Udol (Lens) e Aubameyang (Marsiglia)

4 assist: Ajorque (Brest), Thomasson (Lens), Correia (Lille), Moreira (Lione), Kouassi (Lorient), Nadir (Marsiglia), Kebbal (Paris FC), Barco (Strasburgo)