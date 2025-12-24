Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Ligue 1, il Lens sogna grazie un ex Serie A. Il 2026 rispolvera un derby dopo 47 anni

Ligue 1, il Lens sogna grazie un ex Serie A. Il 2026 rispolvera un derby dopo 47 anniTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Gaetano Mocciaro
ieri alle 21:45Serie A
Gaetano Mocciaro

Campionato francese che ha finito da 10 giorni il suo 2025. La Ligue 1 ha lasciato spazio in questi giorni alla Coupe de France, mentre per i tre punti in palio se ne riparlerà nel 2026 con la capolista Lens ad aprire il nuovo anno e il derby parigino a chiudere il girone d'andata. Non si tratta di un inedito, fra PSG e Paris FC, poiché le due squadre si sono incrociate due volte nel 1978.

Sorprendente vedere come al comando non ci sia la squadra di Luis Enrique, che solo recentemente ha alzato la Coppa Intercontinentale, 6° titolo in un anno solare irripetibile. Ma in Francia per ora comanda il Lens delle vecchie conoscenze del campionato italiano: Florian Thauvin, anzitutto. Se i sang et or hanno inanellato una serie di 6 vittorie consecutive è anche merito dell'ex Udinese, decisivo in tre occasioni come contro il Monaco, dove ha sfornato due assist e nei due successi contro Angers e Nantes dove ha segnato tre reti. In squadra anche Saud Abdulhamid, meteora alla Roma e che in campionato ha trovato poco spazio. Il saudita ha però segnato cinque giorni fa il suo primo gol francese, in coppa nazionale. In Alta Francia sognano l'impresa, avvenuta solamente nella stagione 1997/98. Dall'avvento dei qatarioti a capo del Paris Saint-Germain, solamente in tre occasioni ha vinto una squadra che non fosse il PSG: il Montpellier nel 2012, il Monaco nel 2017 e il Lille nel 2021.

Tolosa - Lens (2 gennaio, ore 20.45)
Monaco - Lione (3 gennaio, ore 17)
Nizza - Strasburgo (3 gennaio, ore 19)
Lille - Rennes (3 gennaio, ore 21.05)
Marsiglia - Nantes (4 gennaio, ore 15)
Brest - Auxerre (4 gennaio, ore 17.15)
Le Havre - Angers (4 gennaio, ore 17.15)
Lorient - Metz (4 gennaio, ore 17.15)
Paris Saint-Germain - Paris FC (4 gennaio, ore 20.45)

1. Lens 37
2. Paris Saint-Germain 36
3. Marsiglia 32
4. Lille 32
5. Lione 27
6. Rennes 27
7. Strasburgo 23
8. Tolosa 23
9. Monaco 23
10. Angers 22
11. Brest 19
12. Lorient 18
13. Nizza 17
14. Paris FC 16
15. Le Havre 15
16. Auxerre 12
17. Nantes 11
18. Metz 11

MARCATORI

11 reti: Greenwood (Marsiglia)
9 reti: Lepaul (Rennes) e Panichelli (Strasburgo)
7 reti: Edouard (Lens)
6 reti: Sinayoko (Auxerre), Del Castillo (Brest), Said (Lens), Sulc (Lione), Diop (Nizza), Kebbal (Paris FC)
5 reti: Thauvin (Lens), Haraldsson e Igamane (Lille), Pagis (Lorient), Aubameyang (Marsiglia), Hein (Metz), Fati (Monaco), Joao Neves e Barcola (Paris Saint-Germain), Gboho (Tolosa)

ASSIST

6 assist: Vitinha (Paris Saint-Germain)
5 assist: Udol (Lens) e Aubameyang (Marsiglia)
4 assist: Ajorque (Brest), Thomasson (Lens), Correia (Lille), Moreira (Lione), Kouassi (Lorient), Nadir (Marsiglia), Kebbal (Paris FC), Barco (Strasburgo)

Articoli correlati
L'ex Udinese Thauvin vola con il Lens: è di nuovo lui il giocatore del mese in Ligue... L'ex Udinese Thauvin vola con il Lens: è di nuovo lui il giocatore del mese in Ligue 1
Florian Thauvin, primo in classifica con il Lens. Un addio inaspettato e remunerativo... Florian Thauvin, primo in classifica con il Lens. Un addio inaspettato e remunerativo
Ligue 1, c'è una nuova capolista: Thauvin trascina il Lens in vetta, PSG scavalcato... Ligue 1, c'è una nuova capolista: Thauvin trascina il Lens in vetta, PSG scavalcato
Altre notizie Serie A
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre
Bundesliga col solito padrone. La sfida del Bayern è battere un record che dura dal... Bundesliga col solito padrone. La sfida del Bayern è battere un record che dura dal 2013
Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 16 giornate: Spalletti guadagna 4 posizioni... Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 16 giornate: Spalletti guadagna 4 posizioni
Serie A, la Flop 11 dopo 16 giornate. David il peggiore, Fiorentina la più rappresentata... Serie A, la Flop 11 dopo 16 giornate. David il peggiore, Fiorentina la più rappresentata
Serie A, la Top 20 dopo 16 giornate: podio milanista per 2/3. Inter domina dal 4°... Serie A, la Top 20 dopo 16 giornate: podio milanista per 2/3. Inter domina dal 4° posto in giù
Xabi Alonso ha superato la tempesta, per ora. LaLiga torna nel 2026 col derby catalano... Xabi Alonso ha superato la tempesta, per ora. LaLiga torna nel 2026 col derby catalano
Serie A, i 5 migliori italiani dopo 16 giornate: esce Scamacca, entra Bastoni Serie A, i 5 migliori italiani dopo 16 giornate: esce Scamacca, entra Bastoni
Serie A, i 5 migliori attaccanti dopo 16 giornate: Lautaro si prende la vetta Serie A, i 5 migliori attaccanti dopo 16 giornate: Lautaro si prende la vetta
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
Le più lette
1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre
2 Il disegno di Comolli adesso è completo e inizia la nuova fase del progetto Juventus: tutti i dettagli e i retroscena sui piani del dirigente
3 25 dicembre 1973, il Pallone d'Oro è di Johan Cruijff. Per la seconda volta (su tre)
4 …con Roberto Breda
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, De Laurentiis: "Chi gestisce il calcio è troppo legato alla poltrona. Si gioca troppo"
Immagine top news n.1 Juventus e Milan lavorano allo scambio: per Gatti può tornare in bianconero De Winter
Immagine top news n.2 Futuro e aneddoti, Rabiot a 360° sul Milan: "Scudetto? Non ho tatuaggi, ma potrei farne uno..."
Immagine top news n.3 Milan, primo allenamento per Fullkrug: mattinata di test atletici per il tedesco
Immagine top news n.4 Fiorentina a caccia di esterni d'attacco a gennaio: la prima idea porta a Boga
Immagine top news n.5 Inter su Palestra: l'Atalanta può 'risarcire' il Cagliari con Brescianini e Maldini
Immagine top news n.6 Il Bologna prende un difensore e ne cede un altro. Accelerata su Leysen, esce Casale
Immagine top news n.7 De Laurentiis vuole blindare Conte, gli proporrà il rinnovo fino al 2029. L'allenatore valuterà
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'Inter dovrà fare una scelta a gennaio e rinforzare solo una delle due necessità Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il clamoroso attacco frontale di Gian Piero Gasperini alle punte della Roma
Immagine news podcast n.2 Openda e David, ovvero il mercato di Comolli che inizia a dare i suoi frutti
Immagine news podcast n.3 Cinque stelline da non perdere nella Coppa d'Africa
Immagine news podcast n.4 Il Napoli ha fatto ancora una volta il miglior acquisto di tutti
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Che Roma sarà con Zirkzee, Raspadori e Dragusin? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Gianni Bezzi: "Juventus migliorata ma a Pisa sarà dura. Zirkzee ideale per la Roma"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Allegri e Spalletti, un duello tra filosofie. E su Chivu dico..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 dicembre
Immagine news Serie A n.2 Bundesliga col solito padrone. La sfida del Bayern è battere un record che dura dal 2013
Immagine news Serie A n.3 Serie A, le medie voto degli allenatori dopo 16 giornate: Spalletti guadagna 4 posizioni
Immagine news Serie A n.4 Serie A, la Flop 11 dopo 16 giornate. David il peggiore, Fiorentina la più rappresentata
Immagine news Serie A n.5 Serie A, la Top 20 dopo 16 giornate: podio milanista per 2/3. Inter domina dal 4° posto in giù
Immagine news Serie A n.6 Xabi Alonso ha superato la tempesta, per ora. LaLiga torna nel 2026 col derby catalano
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Bigica sul momento del Bari: “Maglia pesante, ma sono convinto che si tireranno fuori”
Immagine news Serie B n.2 Spezia, futuro in bilico per Candela: possibile addio già a gennaio
Immagine news Serie B n.3 Pescara, caccia al nuovo centravanti: pista Stuckler, frenata su Corona
Immagine news Serie B n.4 Padova, Mirabelli: "Papu qui per qualcosa d'importante. Mercato? Pronti a cogliere occasioni"
Immagine news Serie B n.5 Boxing Day di Serie B, Modena-Monza è il match of the week. La nota
Immagine news Serie B n.6 Serie B, la classifica assistman: Calò allunga in vetta a quota otto. Tre inseguitori
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Carpi, il futuro del "Cabassi" al centro del dibattito: dialogo aperto con il Comune
Immagine news Serie C n.2 Ravenna, Okaka: "Un gol promozione di tacco? Andrebbe bene anche un rigore"
Immagine news Serie C n.3 Campobasso, Figliomeni: "Qualcuno chiederà di andare a giocare di più e dovremo sostituirlo"
Immagine news Serie C n.4 Lecco, nome nuovo per la mediana: piace Giacomo Fedel del Mantova
Immagine news Serie C n.5 Serie C, i 30 "Iron Man" del girone d'andata: 19 gare senza mai riposare
Immagine news Serie C n.6 Union Brescia, la strategia per il mercato di gennaio: due attaccanti e rinforzi in tutti i reparti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Bologna, finale di Supercoppa Italiana: chi alzerà il trofeo?
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Genoa-Atalanta, rossoblù chiamati a una prova di carattere contro un'Atalanta rinata
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Fiorentina-Udinese, Vanoli vuole riaccendere la luce
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Coppa Italia Women, date e orari dei quarti di finale: si parte il 20/01 con Milan-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026
Immagine news Calcio femminile n.3 Supercoppa Women, il trofeo a Pescara: sale l’attesa per Juventus-Roma dell’11 gennaio
Immagine news Calcio femminile n.4 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Meritata la conquista dei Quarti di Coppa Italia"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Piekarska: "Pensiamo già alla Supercoppa. Saremo pronte per quel match"
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Giugliano non si muove: "Resto qua, il mio futuro è in panchina"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Budoni: "Le partite per strada e la Lazio come una seconda pelle" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Dall’autogol di Perth alla desolazione di Riad: sicuri che il calcio italiano sia esportabile?