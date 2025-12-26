Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie B, Carrarese-Mantova: punti salvezza in palio allo Stadio dei Marmi

© foto di Federico Serra
Oggi alle 11:15
Lorenzo Carini

La diciottesima giornata del campionato di Serie B sarà caratterizzata, domani alle ore 15, da un interessante scontro salvezza in programma allo Stadio dei Marmi tra Carrarese e Mantova, due squadre che hanno il mantenimento della categoria come obiettivo principale. Il confronto sarà diretto dal sig. Matteo Marcenaro della sezione AIA di Genova.

COME ARRIVA LA CARRARESE - Reduci da tre sconfitte nelle ultime quattro gare, compresa la battuta d'arresto nel turno scorso in casa del Monza (4-1), i toscani sono chiamati a rialzare la testa per mantenersi a debita distanza dalla zona più calda della classifica. Ora al tredicesimo posto con 19 punti, gli uomini di Antonio Calabro hanno tre lunghezze di vantaggio sul Bari sedicesimo e - al tempo stesso - si trovano a -4 dalla zona Playoff aperta dall'Empoli. Bleve e compagni si trovano in una sorta di "terra di mezzo" e proveranno a far valere il fattore campo, avendo perso appena due delle otto gare giocate in casa in questo campionato. A centrocampo peserà l'assenza di Schiavi, fermato dal Giudice Sportivo, mentre in attacco dovrebbe essere confermata la coppia Abiuso-Finotto.

COME ARRIVA IL MANTOVA - Striscia aperta di quattro sconfitte consecutive per i virgiliani, nell'ultimo turno superati di misura in casa dall'Empoli (0-1) e attualmente penultimi in classifica con 14 punti in coabitazione con Sampdoria e Spezia. L'arrivo di Francesco Modesto sulla panchina dei lombardi non ha portato al riscatto tanto sperato dalla dirigenza, motivo per cui la gara di domani assumerà un'importanza ancora maggiore rispetto alla precedente. In questo primo scorcio di stagione è arrivata soltanto una vittoria in otto gare esterne per il Mantova, a segno di misura (1-0) il 2 novembre scorso nella tana della Sampdoria. Out lo squalificato Trimboli, nel 3-4-2-1 iniziale giocheranno Ruocco e Falletti alle spalle di Mensah.

