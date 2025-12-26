Serie B, Modena-Monza: Bianco torna al "Braglia" per un match con vista sui piani alti

Santo Stefano all'insegna della Serie B. La 18esima giornata del campionato cadetto si apre alle 17.15 al "Braglia" con l'incrocio d'alta classifica tra Modena e Monza. Da una parte i padroni di casa intenzionati a rialzare la testa dopo un ultimo periodo caratterizzato da risultati altalenanti, dall'altra gli ospiti chiamati a conquistare i tre punti per agganciare momentaneamente il Frosinone al comando. Il confronto sarà diretto dal sig. Kevin Bonacina della sezione AIA di Bergamo.

COME ARRIVA IL MODENA - Sesti in classifica con 29 punti, i canarini cercano il riscatto di fronte al pubblico amico del "Braglia" dopo essere incappati, contro il Venezia, nella terza sconfitta nelle ultime quattro gare. Mister Andrea Sottil tornerà ad avere a disposizione Tonoli e Nieling, entrambi indiziati a partire dal primo minuto nel reparto difensivo a tre completato da Adorni: in attacco probabile l'impiego di Massolin accanto a Pedro Mendes, mentre sulle corsie ci sarà spazio per Beyuku (favorito nel ballottaggio con Zanimacchia) e Zampano. Indisponibili Caso e Defrel.

COME ARRIVA IL MONZA - Chiudere in bellezza il 2025 è l'obiettivo dei biancorossi, reduci dal 4-1 sulla Carrarese che ha permesso alla truppa lombarda di ritrovare i tre punti dopo qualche turno di digiuno. Per il tecnico Paolo Bianco, di ritorno al "Braglia" da ex dopo aver guidato il Modena nella stagione 2023-24, è probabile il 3-4-2-1 con Ciurria e Mota Carvalho a supporto di Petagna. Non saranno a disposizione Antov, Colpani, Forson, Caprari, Galazzi, Zeroli e Obiang.