Serie B, Spezia-Pescara: al Picco sfida delicata per la salvezza
In occasione della 18esima giornata di Serie BKT andrà in scena allo stadio Alberto Picco di La Spezia una sfida a “bassa quota”, tra i padroni di casa di Roberto Donadoni e il Pescara di Giorgio Gorgone.
COME ARRIVA LO SPEZIA
Lo Spezia arriva alla sfida di domani contro il Pescara in una situazione di classifica tutt’altro che agiata. 18esimo in graduatoria, gli uomini di Donadoni sono reduci da due sconfitte consecutive contro Modena e Frosinone. In questa stagione, però, negli scontri di diretti contro dirette concorrenti alla salvezza la formazione ligure si è sempre fatta valere.
COME ARRIVA IL PESCARA
Così come lo Spezia, anche il Pescara ha un disperato bisogno di punti. Ultimo in classifica, la formazione abruzzese è reduce dalla vittoria contro la Reggiana, gli unici 3 punti nelle ultime 10 di campionato.