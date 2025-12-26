Runjaic difende Zaniolo: "Nessun problema con i compagni. E sul cambio sono state scritte cavolate"

Reduce dal pesante ko contro la Fiorentina per 5-1, l'Udinese è chiamata domani ad una reazione nella gara della 17^ giornata contro la Lazio (fischio d'inizio alle 18 al Bluenergy Stadium): "Si può perdere giocando in 10 ma poi bisogna almeno provare a fare la prestazione, che invece è stata brutta", ha sottolineato in questo senso l'allenatore dei friulani, Kosta Runjaic, nella conferenza stampa della vigilia (qui le dichiarazioni integrali).

"Vogliamo riscattarci contro la Lazio - ha continuato l'allenatore -, ci aspettiamo tutti una reazione positiva dopo la sconfitta di Firenze, non è possibile che una squadra cambi volto così tra Napoli e Fiorentina, ma sappiamo che gli alti e bassi fanno parte del processo di crescita. Comunque non si può perdere prendendo cinque gol e in quel modo".

Dopo la gara di Firenze, uno dei temi che ha accompagnato il mondo bianconero è stato anche quello relativo a Nicolò Zaniolo, sostituito all'intervallo dopo un primo tempo in difficoltà (come tutta la squadra, ndr). In conferenza, Runjaic parte da un dato che gli viene sottoposto: Zaniolo è il giocatore italiano con più falli assieme a Mancini: "Bisogna analizzare tutti i falli fatti e a volte qualche fallo che gli è stato fischiato contro secondo me non c'era, comunque è un ragazzo che lotta molto e di falli ne subisce anche tanti, prende molti colpi, è un giocatore che vuole avere la palla, è un ragazzo molto importante per noi. E' un ragazzo con obiettivi molto chiari, non ho notato un numero eccessivo di falli da parte sua, in un duello è un 50 e 50, sono soddisfatto delle sue prestazioni e del suo numero di gol".

"Poi ci sono state alcune notizie su Zaniolo da parte dei media, è così e non posso farci nulla, posso dirvi però che è un ragazzo molto professionale, che sta investendo molto in noi e su se stesso, non era facile, è un ragazzo molto importante, non può decidere però ogni partita, è un ragazzo emotivo, è una sua caratteristica e qualità. E' un ragazzo molto maturo rispetto al passato, a volte è troppo autocritico, si mette troppa pressione sulle spalle, dobbiamo aiutarlo in questo, non ha nessun problema con i compagni di squadra, i conflitti a volte capitano, abbiamo vissuto una partita brutta contro la Fiorentina e può succedere, non volevo essere irrispettoso contro nessun giornalista, può capitare dopo una partita del genere, secondo me dopo una sconfitta così inaspettata in questi termini non serve parlare molto ed è inutile entrare nei dettagli e fare un'analisi completa. Questo è stato il mio approccio".

E ancora su Zaniolo: "La squadra non ha funzionato e io sono il primo responsabile, sono soddisfatto dei miei ragazzi, stanno crescendo e maturando e per quanto riguarda Zaniolo ancora una volta, è un ragazzo fantastico, da tutelare, si mette tanta pressione sulle spalle, a volte troppe, penso domani farà una super partita davanti ai tifosi che lo aiuteranno, sa di essere molto amato qui. Sono stati giorni difficili anche per lui, sono state scritte cavolate sul perché di quel cambio, la notizia uscita su Zaniolo non corrisponde a quanto successo, è un ragazzo importante per noi, la relazione tra i giocatori è a posto e Zaniolo mostra la sua importanza per noi tutti i giorni. Anche come staff tecnico lavoriamo per imparare di partita in partita".