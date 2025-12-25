Verso l'apertura del calciomercato: cosa serve alle 20 squadre di Serie A
TUTTO mercato WEB
Quella che sta per aprirsi sarà una finestra di calciomercato particolarmente intensa, nonostante si tratti della sessione di riparazione. Quasi tutte le big infatti, e non solo, sono alla ricerca di giocatori buoni per alzare la qualità, integrare la rosa o andare a sostituire quei calciatori infortunati per lungo tempo. Di seguito lo speciale natalizio di TMW con il particolare di ogni squadra della nostra Serie A:
NAPOLI
PISA
MILAN
LECCE
LAZIO
JUVENTUS
INTER
VERONA
GENOA
FIORENTINA
SASSUOLO
UDINESE
TORINO
ROMA
PARMA
CREMONESE
COMO
CAGLIARI
BOLOGNA
ATALANTA
Articoli correlati
La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Le più lette
2 La Serie A, il calciomercato e un mito da sfatare: le società italiane non spendono poco, spendono male. La sessione di riparazione per correggere gli errori fatti in estate e non per colmare le lacune. Sarà un altro gennaio di scommesse?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile