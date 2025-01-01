Roma, tegola Pellegrini? Infortunio in allenamento, il punto in attesa degli esami
Possibile nuova tegola legata agli infortuni in casa Roma, in vista dell’importante sfida contro il Genoa del grande ex Daniele De Rossi, gara che arriva dopo il cocente ko contro la Juventus dell’ultima giornata di campionato.
Per la gara contro il Grifone, racconta Radio Manà Manà, Gian Piero Gasperini molto probabilmente non avrà a disposizione Lorenzo Pellegrini: il trequartista, spiega l’emittente capitolina, si è infatti fermato durante l’allenamento di ieri, vigilia di Natale, per un fastidio muscolare. Le prime sensazioni parlano di stiramento: nel caso in cui gli esami strumentali che il giocatore effettuerà nella giornata di domani dovessero confermare la presenza di lesione, ecco che per il giocatore si prospetterebbe uno stop di alcune settimane.