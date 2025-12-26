Lazio, il Flamengo mette sul piatto 25 milioni per Castellanos. Lotito alza la richiesta

Non bastano 25 milioni di euro per strappare il Taty Castellanos alla Lazio. Dopo averci provato in estate, nelle ultime settimane il Flamengo è tornato alla carica per il centravanti argentino presentando un'offerta da 22 milioni più tre di bonus per l'ex Girona e New York City FC. Maurizio Sarri non ha escluso la partenza di Castellanos, il cui impatto sotto la guida del tecnico toscano non è mai stato straordinario. La Lazio dal canto suo vuole monetizzare e considerando anche il 15% che dovrà versare al New York City FC sulla rivendita parte da una richiesta di 35 milioni di euro. I brasiliani al momento non sembrano intenzionati a rilanciare, con la Lazio che aspetta offerte anche dalla Premier League dopo i sondaggi arrivati dall'Inghilterra lo scorso giugno.

Lazio, chi al posto di Castellanos?

Al momento la Lazio non ha messo in preventivo la cessione di Castellanos, la priorità è monetizzare con l'addio di Tavares che si avvicina all'Arabia. Se però dovesse arrivare l'offerta giusta per l'argentino la società lascerà partire l'ex Girona, con Maurizio Sarri che ha però richiesto un sostituto all'altezza. L'ipotesi Raspadori sembra sempre più complicata, la pista Ioannidis sa di minestra riscaldata dopo l'interesse che c'era stato oltre un anno fa. In questo momento la Lazio sta valutando le possibili occasioni, così come l'ipotesi falso nueve con l'arrivo di Insigne a zero. Tutte ipotesi che saranno vagliate anche dallo staff tecnico prima di prendere la decisione definitiva. Tutto però passerà da Castellanos, il cui futuro potrebbe essere lontano da Roma.