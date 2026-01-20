Fiorentina, Gosens rivela: "Eravamo ultimi e seguii il funerale di mia nonna su Facetime"

Con la Fiorentina ultima in classifica, Robin Gosens ha deciso di non presenziare al funerale della nonna prima della gara contro l'Inter. A rivelarlo è stato lo stesso calciatore tedesco all'interno del suo podcast 'Wie Geht's?'. Queste le sue parole: "Quando eravamo ultimi in classifica è morta mia nonna. Ho seguito il funerale su facetime perché mi sentivo in colpa a lasciare da sola la squadra. Non ho detto niente a Pioli perché è una persona molto empatica e mi avrebbe sicuramente lasciato andare in Germania, ma alle 20:45 giocavamo contro l'Inter a San Siro e alle 16:00 c'era il funerale: mio padre mi ha chiamato su facetime durante tutta la funzione".

Caso vuole fu che proprio contro l'Inter arrivò l'infortunio che lo ha tenuto fuori diverse settimane: "Volevo assolutamente archiviare nella mia mente delle immagini di quel momento. Ho voluto esserci ma non ero sereno. Credo però che se sei ultimo, sei un calciatore responsabile della miseria che la squadra sta mettendo in campo. Ma quando non sei sereno a livello mentale, non lo sei neanche a livello fisico. Infatti dopo 70 minuti 'bam', lesione della fibra muscolare".

Infine, Gosens conclude: "Il lato umano deve sempre avere la priorità, in queste situazioni uno deve avere una mente lucida e dire: 'adesso vai dov'è importante per te'. Siamo partiti volendo andare in Champions e ci siamo ritrovati a lottare nella zona retrocessione. Guadagno, quindi mi sento responsabile. Ma anche sentendosi responsabili credo si debba sempre aver chiaro qual è il giusto percorso e quali sono le scelte da prendere. Avrei dovuto parlarne, invece di tenerlo per me. Anche perché con quell'infortunio sono rimasto fuori diverso tempo".