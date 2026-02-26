TMW Infortunio Gosens, sospetta frattura dello zigomo. Il difensore della Fiorentina in ospedale

Arrivano aggiornamenti direttamente dal Franchi a proposito dell'infortunio rimediato dal difensore tedesco Robin Gosens (31 anni) durante la partita di ritorno del playoff di Conference League tra la sua Fiorentina e lo Jagiellonia.

I primi test ai quali si è sottoposto Gosens hanno evidenziato un trauma maxillo-facciale, più nello specifico però si teme per lui una frattura allo zigomo. Tanto che il calciatore, apprendiamo, è stato trasportato in fretta e furia all'ospedale di Careggi, a Firenze, per potersi sottoporre a tutti i controlli e alle cure del caso.

Gosens non ha spiccato nella difficile partita vissuta dalla Fiorentina, costretta ai supplementari dallo Jagiellonia nonostante la vittoria con tre gol di scarto ottenuta nella sfida d'andata disputata in terra polacca. Per l'esterno, voto 4,5 nelle pagelle di TMW di Fiorentina-Jagiellonia 2-4 dts, con la seguente motivazione: "Conferma il bruttissimo momento a livello fisico ed è autore dell’ennesima prova incolore, dove non lo si vede mai in fase offensiva e in cui soffre la freschezza degli avversari, che passano dalla sua parte in occasione del tris".