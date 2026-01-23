Live TMW Fiorentina, Harrison: "Voglio tornare ai livelli avuti con Bielsa. Lui e Vanoli simili"

In casa Fiorentina è il giorno della presentazione di Jack Harrison. L'esterno d'attacco inglese è arrivato dal Leeds negli scorsi giorni in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Alle ore 11:30 parlerà alla stampa dal 'Wind 3 Media Center' del Viola Parl. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.

Ore 13:33 - inizio conferenza stampa

Che insegnamenti ha avuto da Bielsa?

"E' stata un'esperienza incredibile. Ero giovane e lui mi chiedeva molto, curava tutti i dettagli. Non avevo mai visto una cosa simile. Lo rispetto e gli sarò sempre grato. Sperto di tornare ai quei livelli e di portare quegli insegnamenti".

Che tipo di giocatore è?

"mi piace portare energia sul campo e lavorare in attacco, ma anche coprire in difesa. In Serie A è importante. Voglio portare la maturità che ho imparato in Premier. Essere qui è una grande opportunità"

A chi si ispira?

"Voglio solo tornare me stesso. Sto lavorando molto duramente fuori dal campo per tornare a grandi livelli. Sono ambizioso e spero di tornare titolare fin da subito".

Cosa le è mancato in questi anni?

"Il calcio cambia e forse è stato difficile per me essere retrocesso. Oggi sto cercando di ritrovare il ritmo. Per me qui sarà simile a come giocavo con Bielsa, si curano tanto i dettagli. Sto lavorando con un preparatore e spero di raccogliere il frutto di questo lavoro"

Si sente pronto a giocare già titolare domani?

"Io sono sempre pronto. Vorrei onorare la memoria del Presidente in campo, sarebbe un onore. Ora siamo in un buon momento".

Perché il numero 17?

"Lo avevo indossato da giovane, non c'è un vero e proprio motivo. Mi hanno detto che in Italia porta sfortuna, spero di smentire questa cosa...".

Cosa l'ha spinta a lasciare la Premier per la Fiorentina?

"Per me la Fiorentina è un grandissimo club che non merita il posto che sta occupando. E' una bella opportunità essere qui. Ho già attraversato certi momento con Leeds ed Everton e non ho paura".

Può aver contribuito nella sua scelta il fatto che tanti ex Premier fanno bene in Serie A?

"Conosco esempi di successo come McTominay e Lookman che hanno influenzato la mia scelta. Per giocare qui bisogna essere forti e intelligente. Ho visto una grande opportunità per essere qui".

Aveva già avuto un'opportunità di lasciare la Premier?

"Si, ci fu l'opzione con la Spagna. Ma vedendo la qualità che ha raggiunto la Fiorentina è stato naturale sceglierla. Qui c'è tutto di cui ho bisogno per avere successo.".

C'è un aggettivo che la descrive meglio?

"Intensità. Spero di portarla in tutti gli aspetti del gioco".

Come ha trovato Vanoli?

"Vedo tante qualità simili tra Vanoli e Bielsa. Anche lui è molto intenso: urla molto e si fa capire con passione. E' attento ai dettagli, ci ha spiegato cosa vuole e mi piace molto questo aspetto. Sono contento di lavorare con lui, mi sembra molto bravo come allenatore".

Ore 13:56 - fine conferenza stampa