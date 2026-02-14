Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo imparare ad essere lucidi negli ultimi minuti"

Nel pre-partita di Como-Fiorentina, Paolo Vanoli, allenatore degli ospiti, è stato intervistato ai microfoni di Dazn.

In cosa deve migliorare la Fiorentina.

"Dobbiamo imparare a stare sempre in partita, abbiamo perso tanti punti da situazione di vantaggio, è una cosa che stiamo cercando di migliorare. Dobbiamo gestire più lucidamente gli ultimi minuti".

La scelta su Harrison dall'inizio.

"Sul mercato abbiamo scelto giocatori che ci possono saltare l'uomo, quando arrivano ci vuole tempo per farli ambientare. Sono arrivati con entusiasmo e ci daranno una grande mano".