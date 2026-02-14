Como-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Douvikas guida l'attacco, c'è Harrison

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Como-Fiorentina, prima gara del sabato di campionato: Fabregas preferisce ancora Douvikas a Morata davanti, mentre Nico Paz torna sulla trequarti, affiancato da Baturina e Kuhn, mentre a centrocampo spazio a Perrone e Da Cunha. In difesa Valle e Vojvoda saranno gli esterni, mentre Ramon e Kempf saranno i centrali davanti a Butez.

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Ramon, Kempf, Valle; Da Cunha, Perrone; Kuhn, Paz, Baturina; Douvikas.

Allenatore: Fabregas.

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Caqueret, Morata, Sergi Roberto, Lahdo, J. Rodriguez, Moreno, Smolcic, Diego Carlos, Addai, Van Der Brempt.

Vanoli rilancia Ranieri titolare nella difesa a quattro, con Pongracic che sarà l'altro centrale e Parisi titolare sulla corsia di sinistra difensiva, mentre Dodò va sulla fascia opposta. A centrocampo tocca a Fagioli, Brescianini e Mandragora, mentre Harrison e Solomon andranno sulle fasce. Kean è l'unica punta, con Piccoli in panchina.

FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea, Dodò, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Brescianini, Mandragora, Solomon; Kean.

Allenatore: Vanoli.

A disposizione: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Gosens, Fazzini, Ndour, Fortini, Kouadio, Balbo, Fabbian, Piccoli.