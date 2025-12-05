Domani Inter-Como, i convocati di Fabregas: torna Assane Diao, tre assenti
Sono ventiquattro i calciatori convocati da Cesc Fabregas per la partita che vedrà il Como, domani alle 18, di scena a San Siro con l’Inter. Come anticipato dal tecnico spagnolo, torna a disposizione Assane Diao.
Rientra anche - in questo caso dalla squalifica - Ivan Smolcic, mentre sono ancora indisponibili Sergi Roberto, Dossena e Goldaniga. Di seguito l’elenco completo.
Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.
Difensori: Kempf, Valle, Ramon, Alberto Moreno, Posch, Vojvoda, Smolcic, Diego Carlos, Van der Brempt.
Centrocampisti: Caqueret, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha.
Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Diao, Addai, Cerri.
