TMW Fiorentina, il Brighton chiede dieci milioni per Lamptey. Nonostante sia a scadenza

Alla ricerca di un'alternativa al brasiliano Dodò per la corsia destra, la Fiorentina dopo aver vagliato diverse possibilità negli ultimi giorni s'è concentrata sul nome di Tariq Lamptey, classe 2000 di proprietà del Brighton attualmente legato al club inglese da un altro anno di contratto. Nato a Londra, il calciatore 24enne cresciuto nel settore giovanile del Chelsea ha oltre 100 partite in Premier League ma quest'anno non è ancora mai sceso in campo e valuta positivamente la possibilità di un trasferimento in Serie A.

Le parti però al momento non hanno trovato un accordo sul prezzo del cartellino. La Fiorentina bonus compresi è pronta a spingersi fino a 6-7 milioni di euro, mentre la richiesta del Brighton nonostante un contratto in scadenza il prossimo giugno non scende sotto i dieci milioni di euro. I contatti proseguiranno nei prossimi giorni: non è escluso che la posizione dei seagulls possa ammorbidirsi, anche se dall'Inghilterra al momento emerge che il club inglese non vuole scendere sotto questa valutazione. Anche a costo di perdere Lamptey a parametro zero la prossima estate.

Dall'eventuale arrivo di Lamptey dipende anche il futuro di Niccolò Fortini, terzino destro classe 2006 reduce da un'ottima stagione alla Juve Stabia. Dopo averlo valutato per tutta l'estate l'idea della società gigliata è quella di cedere il giocatore a titolo temporaneo in un club capace di garantirgli maggiore minutaggio e, soprattutto, di inserire alle spalle di Dodò un'alternativa più pronta. Tra le possibili destinazioni di Fortini c'è il Torino, ma la Fiorentina non vuole perdere il controllo del cartellino e al momento non ha aperto né a una cessione a titolo definitivo né in prestito con diritto di riscatto.