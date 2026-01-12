Fiorentina, in arrivo il terzo colpo invernale: si pensa anche ad Harrison per l'attacco

È una Fiorentina assolutamente scatenata sul mercato: i primi due arrivi sono stati Brescianini e Solomon, ma i viola non sembrano intenzionati a fermarsi qua. La dirigenza della Fiorentina sta infatti avanzando per Jack Harrison, esterno inglese classe 1996 che può giocare sia a destra sia a sinistra.

Dopo il passaggio al 4-3-3, Vanoli ha infatti bisogno di esterni offensivi e in tal senso il calciatore del Leeds è un profilo ideale, soprattutto per l’abilità di giocare su entrambe le fasce, sottolinea Sky Sport.