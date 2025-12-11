Fiorentina in crisi, Vanoli: "Ho in testa il cambio modulo, ma non ci sono esterni offensivi"

C'è voglia di cambiare qualcosa tatticamente o è il momento di dare certezze alla squadra con piccoli aggiustamenti? Una domanda a cui ha risposto il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli, pochi istanti prima del fischio d'inizio del match contro la Dinamo Kiev di Conference League:

"Io penso di averlo sempre dimostrato in questi anni da allenatore. C'è tanta voglia, anche per i ragazzi, ma la coperta a volte è corta. In questo momento, come ho detto, l'atteggiamento è la cosa più importante, più del sistema di gioco. Il sistema attuale è piaciuto, è normale perché sono cresciuto con il 3-5-2 e lo conosco benissimo. L'anno scorso, quando c'era il momento di cambiare, ho cambiato. Non ti nascondo che lo abbiamo in testa, anche in prospettiva futura. Sappiamo che mancano proprio esterni offensivi, ma ci pensiamo", ha spiegato Vanoli.