Fiorentina, infortunio per Piccoli: ecco cos'ha avuto. Vanoli a oggi è privo pure di Kean

Brutte notizie per la Fiorentina, che non soltanto ha perso 3-1 in casa la partita contro il Como valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma rischia di dover fare a meno per un po' di uno dei suoi protagonisti dell'attacco.

Nel secondo tempo della partita, infatti, l'attaccante viola Roberto Piccoli - che proprio oggi festeggiava il suo 25° compleanno e che tra l'altro con il suo gol aveva sbloccato la partita - si è dovuto fermare per infortunio. E le primissime valutazioni parlano di un risentimento muscolare all'adduttore della coscia destra. Un infortunio che sarà valutato ancor meglio con nuovi controlli nelle prossime ore.

Tra l'altro, considerando che al momento è assente per problemi fisici (alla caviglia) anche l'altro attaccante Moise Kean, e che la Fiorentina ha da poco ceduto Edin Dzeko allo Schalke 04, potrebbe aprirsi una questione a proposito dei numeri nove a disposizione di mister Paolo Vanoli.