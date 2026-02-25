Live TMW Fiorentina, Piccoli: "Siamo qui per vincere la Conference, non solo per onorarla"

Dopo lo 0-3 maturato nella gara di andata del playoff di Conference League a Bialystok, la Fiorentina si appresta a scendere nuovamente in campo contro lo Jagiellonia. Domani al Franchi, alle ore 18:45, le due squadre si sfideranno per decretare chi approderà agli Ottavi e oggi l'attaccante Roberto Piccoli interviene al 'Wind3 Media Center' del Rocco B. Commisso Viola Park per la conferenza stampa di vigilia. Segui la diretta su TuttomercatoWeb.

Ore 12:25 - inizio conferenza stampa

Che cosa ha portato al gruppo la striscia di tre vittorie?

"Sicuramente vincere aiuta a vincere e questo ha portato energia positiva. Domani vogliamo portare a casa la qualificazione con una bella vittoria e proiettarci al meglio verso Udine".

Si sente più a suo agio?

"Ho avuto un po' di difficoltà nel periodo di ambientamento ma desso conosco meglio il gruppo, l'ambiente e riesco a dimostrare di più il mio valore".

La Conference cosa rappresenta? E' il grande obiettivo?

"Importantissimo, siamo qui per vincerla, non solo per onorarla. Così com'è importante salvarsi quanto prima possibile in campionato".

Come sta la squadra?

"Sicuramente stiamo facendo meglio, abbiamo un obiettivo chiaro e cerchiamo di fare il nostro meglio ogni partita".

Quanto vi hanno aiutato due esterni come Solomon e Harrison?

"Ci aiutano molto perché sono molto bravi a creare superiorità numerica e di questo beneficiamo sia io che Moise per liberarci per il tiro e attaccare la profondità".

Ore 12:47 - fine conferenza stampa