Fiorentina, Piccoli: "Vittoria importante in vista del ritorno. Lunedì partita fondamentale"

Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta per 3-0 in casa dello Jagiellonia: "Siamo contenti, il mister ha fatto un po' di turnover in vista della partita di lunedì ma ci siamo fatti trovare tutti pronti. E' stata una partita difficile per il campo e le condizioni climatiche, ma portiamo a casa una vittoria importante in vista del ritorno".

Una vittoria così che spinta vi dà in previsione della gara col Pisa?

"Vincere aiuta a vincere, dobbiamo prendere questo slancio e andare a vincere per forza anche contro il Pisa. Lunedì sarà una partita fondamentale, dovremo agire e basta".

Il rigorista era Mandragora?

"Sì. Quando ho visto arrivare il difensore aspettavo soltanto che mi calciasse sul piede, poi sono caduto e mi sono trovato il pallone tra le mani. Quando vuole far gol, l'attaccante si prende anche il rigore difficile: Mandragora mi ha fatto calciare".