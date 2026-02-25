Piccoli: "Mi sento parte della famiglia Fiorentina. Rendimento? All'inizio dovevo ambientarmi"

Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro lo Jagiellonia, valido per il playoff di ritorno di Conference League: "Le tre vittorie di fila ci hanno dato fiducia, morale ed energia positiva, si respira assolutamente un'altra aria. Bisogna continuare ad averla per vincere, abbiamo messo fuori un po' il muso da una situazione difficile, ma serve continuare, anzi aumentare i ritmi e cercare di fare più vittorie possibili".

La Conference è una vetrina importante per lei?

"Io cerco di farmi trovare sempre pronto, ogni partita è importante, qualsiasi competizione sia. Poi l'attaccante deve fare il suo dovere, che è fare gol. Se non ci riesce deve fare reparto e aiutare la squadra".

Si sente ancora più parte di questa Fiorentina?

"Sì, assolutamente. All'inizio bisogna un po' ambientarsi, ogni squadra ha la sua mentalità... Mi sento parte di una famiglia, sto facendo prestazioni che fanno parte del mio repertorio come anno scorso ho fatto tante partite importanti e sto cercando di farle anche qua a Firenze".

Come si fa a non sottovalutare l'avversario?

"Devi pensare come se fosse una gara normale, uno scontro diretto. Devi cancellare il 3-0 dell'andata, entrare dentro cattivo e aggressivo, cercando di vincere la partita a tutti i costi".