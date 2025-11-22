Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: Vlahovic c'è, viola con Fagioli e Piccoli

Alle 18:00 si gioca Fiorentina-Juventus, terzo match in programma per la 12^ giornata di Serie A.

Sarà della partita il grande ex Vlahovic, che guida da prima punta il reparto offensivo della Vecchia Signora con alle spalle il tandem di trequartisti composto da Yildiz e da un McKennie ancora una volta adattato in altro ruolo. Confermato Koopmeiners nel terzetto di difesa davanti a Di Gregorio. A proposito di ex, ce ne sono anche in casa viola. Tre, nell'undici iniziale scelto da Vanoli: a centrocampo con Mandragora c'è Fagioli, rispolverato per l'occasione, guida l'attacco Kean. E al suo fianco non c'è Gudmundsson ma un altro centravanti di peso come Piccoli, acquisto più costoso dell'estate.

Di seguito le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (3-5-2) De Gea; Pongracic, Pablo Mari, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Parisi; Kean, Piccoli.

A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Dzeko, Gudmundsson, Nicolussi Caviglia, Comuzzo, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Kouadio.

Allenatore: Paolo Vanoli.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, Kostic; McKennie, Yildiz; Vlahovic.

A disposizione: Perin, Scaglia, Gatti, Conceicao, Zhegrova, Adzic, Openda, Miretti, Joao Mario, David, Cabal, Rouhi, Pedro Felipe.

Allenatore: Luciano Spalletti.