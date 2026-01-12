Roma, ancora nessun acquisto nel reparto offensivo. E Baldanzi per ora non va alla Fiorentina

Non è ancora decollata la trattativa che dovrebbe portare Tommaso Baldanzi alla Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, la Roma non libererà il classe 2003 fino a che non verrà trovato l'accordo per acquistare un calciatore nel reparto offensivo che possa dare la possibilità a Gian Piero Gasperini di avere più scelta in avanti. I nomi sul taccuino dei giallorossi sono tanti, ma ancora nessuno è arrivato nella Capitale.

Per il classe 2003 si tratterebbe di un ritorno in Toscana, visto che è cresciuto calcisticamente nell'Empoli. Le società si aggiorneranno con ogni probabilità nelle prossime ore, quando si sbloccherà qualcosa. A oggi non è da registrare nessun passo in avanti significativo tra le parti, con i dialoghi che stanno vivendo una fase di stallo. Questo però non deve preoccupare troppo i viola, dato che mancano molti giorni alla fine del mercato. Da capire dunque ancora quali saranno eventualmente i contorni dell'operazione, che dovrebbe imbastirsi comunque in prestito con diritto di riscatto.