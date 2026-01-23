TMW Fiorentina, la caviglia di Kean non migliora. L’attaccante verso il forfait anche con il Cagliari

La Fiorentina dovrebbe rinunciare a Moise Kean anche nella gara contro il Cagliari, in programma domani pomeriggio al Franchi a partire dalle ore 18:00 e valida per la 22^ giornata di Serie A.

Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, non sembrano migliorate le condizioni fisiche dell’attaccante, che prosegue ad allenarsi a parte a causa di una distorsione alla caviglia con cui ormai convive da oltre un mese e che gli ha fatto saltare anche una settimana fa la trasferta al Dall’Ara di Bologna. Paolo Vanoli preferisce non rischiarlo in vista dei successivi impegni, dopo averlo forzato nelle scorse partite.

Per questo motivo Kean non dovrebbe farcela nemmeno per il match contro i sardi e difficilmente sarà anche soltanto in panchina. Vedremo se nella rifinitura in programma quest’oggi ci saranno novità. Al suo posto è pronto uno scalpitante Roberto Piccoli, protagonista a Bologna con una gara di grande sacrificio coronata con la rete del decisivo 1-2, la terza da quando veste la maglia viola dopo quella al Genoa e al Sigma Olomouc in Conference League.