Fiorentina, Braschi: "Sogno un gol alla Juve. Kean è l'attaccante più forte della Serie A"

Riccardo Braschi, attaccante della Primavera della Fiorentina che è stato convocato anche in prima squadra con Raffaele Palladino, ha rilasciato una lunga intervista a Radio FirenzeViola, parlando così delle sue caratteristiche: "Non posso mai stancarmi di fare gol, è il mio lavoro. Cerco sempre di dare continuità alle prestazione e condirle quando possibile con le reti".

Che valore ha indossare questa maglia?

"Per me incredibile, perché sono da sempre tifoso. Tutta la mia famiglia è viola, e quindi segnare con questa maglia è un valore aggiunto".

Chi è l'attaccante più forte della Serie A?

"Direi Kean, poi mi piace Lautaro".

C'è qualcuno a cui si ispira?

"Non mi sono mai ispirato a nessuno. Guardo un po' tutti, non ho un idolo di riferimento".

Qualcuno l'ha aiutata più degli altri in prima squadra?

"I modelli di riferimento per me in prima squadra sono Ranieri e Mandragora. Sono due leader, Mandragora tra l'altro aiuta tanto i giovani. Mi trovo poi bene con tutti, ho legato con Viti, Fazzini e poi con tutti i più giovani che conosco da una vita".

Se dovesse scegliere un gol da segnare, cosa sceglieresti?

"Sogno un gol contro la Juventus allo Stadio Franchi".

Galloppa è stato in prima squadra. Che effetto vi ha fatto?

"È stato strano. In mattinata ha fatto la rifinitura con noi. E poi il pomeriggio era in prima squadra. Dentro lo spogliatoio abbiamo parlato, eravamo tutti contenti per l'occasione che gli stavano dando. Poi quando è tornato abbiamo scherzato un po', ma poi lui è sempre stato sul pezzo".