Fiorentina, la risalita dagli inferi riparte dal Diavolo. Intanto arrivano novità di mercato

La risalita dagli inferi della Fiorentina inizia il suo girone di ritorno dal Franchi, dove arriva il Diavolo. Alle ore 15:00 i viola vanno a caccia del terzo successo consecutivo all’interno delle mura amiche ma questa volta il livello si alza notevolmente perché dall’altra parte ci sarà il Milan di Massimiliano Allegri, che vorrà centrare i tre punti per mettersi rilassato sul divano prima di Inter-Napoli.

Paolo Vanoli non dovrebbe cambiare molto l’undici che in queste ultime settimane sta confermando risposte significative. Certamente non si dovrebbero vedere stravolgimenti in difesa, dove sembrano tutti certi di una maglia da titolare Dodo, Pongracic, Comuzzo e Gosens davanti alla porta difesa da capitan De Gea. Il dubbio principale, tuttavia, riguarda sul modulo che i toscani impiegheranno, perché se da una parte il 4-3-3 sta dando maggior equilibrio, dall’altro c’è un Solomon che scalpita che potrebbe far variare la disposizione tattica ad un 4-2-3-1. In ogni caso, viaggiano verso la conferma Fagioli e Mandragora nel mezzo e Parisi e Gudmundsson sulle corsie. In attacco si dovrebbe rivedere Moise Kean, recuperato perfettamente dal guaio fisico che lo aveva tenuto fuori con la Lazio.

Oltre al campo, però, la Fiorentina è molto attiva anche sul mercato. Accolto Marco Brescianini, che quest’oggi andrà almeno in panchina, i viola ora spingono per chiudere anche Tommaso Baldanzi e nel discorso può finire anche Fortini, che piace da tempo alla Roma. Nel frattempo si stanno definendo anche alcune cessioni. Pablo Marì non è stato nemmeno convocato perché nelle prossime ore firmerà con l’Al Hilal di Simone Inzaghi, così come ai titoli di coda è l’avventura di Mattia Viti: due uscite che aprono lo strada all’arrivo di un nuovo difensore.