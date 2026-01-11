Lecce, Di Francesco: "Siamo stati polli. Espulsione ha cambiato dinamiche"

Ecco le parole di Eusebio Di Francesco ai microfoni di DAZN dopo la gara tra Parma e Lecce, che ha visto i suoi arrendersi agli emiliani: "Peccato perchè ci siamo fatti male da soli, abbiamo rischiato il doppio vantaggio. L'espulsione ha cambiato la gara ma è solo per la nostra responsabilità. Sono diventati bravi loro dopo un primo tempo dove non sapevano come attaccare. Abbiamo fatto tante cose bene ma il rosso ha cambiato le dinamiche, il vento contro, l'autogol. La fortuna può girare dall'altra parte, ci siamo fatti male da soli".

Può pesare la sconfitta in questa gara?

"Io faccio questo ragionamento in base al momento del campionato. Non possiamo pensare questa fosse decisiva, è una partita importante ma ne mancano tante altre. La gara ci è girata male per nostro demerito. Facciamo i complimenti al Parma ma una grande mano gliela abbiamo data noi. Comunque è più semplice fare i complimenti son più facile farli al Parma che a noi, perché siamo stati dei polli. Mi auguro siano stati degli errori in grado di farci migliorare e di leccarci le ferite, certe cose non si possono commettere, a partire dal fallo di Banda, al secondo rosso. Un insieme di episodi con un gol preso dall'unico giocatore marcato: questi particolari, preparati con grande cura, poi ti fanno perdere la partita".

Le assenze peseranno?

"Lo spirito ci deve essere sempre all'interno della squadra ma non si deve andare oltre. Ci sta mettere intensità, ogni calciatore deve avere la rabbia agonistica ma siamo stati ingenui. Banda stava disputando una grande gara, ci ha fatto fare delle scelte costrette. Cosa posso dire da allenatore ai ragazzi? Non insegno sicuramente ad entrare a gamba tesa sugli avversari. Questi particolari fanno la differenza e aiutano a vincere le partite".