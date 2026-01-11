Lecce, Di Francesco: "Ci siamo fatti male da soli. La sconfitta è solo demerito nostro"

Al termine del match perso in casa contro il Parma, il tecnico del Lecce Eusebio Di Francesco ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

"Ci siamo fatti male da soli. E' solo nostro demerito questa sconfitta per episodi individuali e falli ingenui. Banda era il giocatore che ha messo più in difficoltà il Parma, era on fire. Fa un fallo ingenuo e ci lascia in dieci. Poi sull'autogol stavo facendo il cambio per dare più ampiezza. Credo, vendendo la partita, più che dare meriti al Parma, che rimanendo in vantaggio numerico ha fatto gol, prendiamo gol sull'unico uomo marcato su corner. Un insieme di cose che fanno capire che determinate episodi possono portare la partita in una direzione ma farci male da soli no. Non va bene e mi auguro che ci serva da lezione per il futuro".

Come affronterà la settimana?

"Spiace quando trovi gli altri sono più bravi e ti mettono in difficoltà. Farsi male da soli dà doppiamente fastidio. In più preparare una partita senza tre giocatori che, ingenuamente, si è fatto ammonire o espellere. Noi eravamo determinati, volevamo la vittoria e dall'approccio e come stava gestendo la partita la squadra stava facendo bene. Peccato che determinati episodi fanno girare le partite e questi sono stati contro di noi".