Fullkrug: "Allegri ha sempre la battuta pronta, non sai mai quando scherza. Modric incredibile"

Nel corso della lunga intervista concessa a DAZN, il nuovo attaccante rossonero Nicolas Fullkrug ha parlato anche di mister Massimiliano Allegri e del campione Luka Modric, oggi suo compagno di squadra al Milan. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Che tipo è fuori dal campo Allegri?

"Lui è sempre un po' nel mezzo. È molto diretto, e lo apprezzo. È molto diretto anche con tutto il gruppo. Però ha sempre una bella battuta pronta e non sai mai quando sta scherzando: potrebbe farlo in ogni momento. E sì, ha sempre un sorriso, e questo mi piace. È sempre positivo e sa come gestire le persone. Penso che sia uno dei suoi punti di forza principali. Sa come gestire i giocatori, grandi giocatori, e le persone. E penso che sia anche per questo che ha avuto così tanto successo".

Com'è condividere lo spogliatoio con Modric?

"È un giocatore incredibile, con una carriera incredibile. E non sembra, perché si comporta in modo molto normale, come se fosse una parte normale del gruppo. Fa cose normali, si comporta come tutti gli altri. Penso che sia un modello per i giovani della squadra. Ed è un'esperienza molto bella giocare con un giocatore come lui. Ho giocato con Kroos, Müller, Reus, Hummels, Neuer… tanti grandi giocatori. E penso che si possa sempre cercare di migliorare osservando quello che fanno. E ovviamente anche con Luka vorrei approfittarne per segnare, perché palla ai piedi è incredibile. Il suo stile di gioco e il modo di vedere il campo sono diversi. E penso che se ci abituiamo l'uno all'altro, posso trarne vantaggio".