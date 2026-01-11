Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fullkrug: "Allegri ha sempre la battuta pronta, non sai mai quando scherza. Modric incredibile"

Fullkrug: "Allegri ha sempre la battuta pronta, non sai mai quando scherza. Modric incredibile"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Giacomo Iacobellis
Oggi alle 15:22Serie A
Giacomo Iacobellis

Nel corso della lunga intervista concessa a DAZN, il nuovo attaccante rossonero Nicolas Fullkrug ha parlato anche di mister Massimiliano Allegri e del campione Luka Modric, oggi suo compagno di squadra al Milan. Queste le sue dichiarazioni in merito:

Che tipo è fuori dal campo Allegri?
"Lui è sempre un po' nel mezzo. È molto diretto, e lo apprezzo. È molto diretto anche con tutto il gruppo. Però ha sempre una bella battuta pronta e non sai mai quando sta scherzando: potrebbe farlo in ogni momento. E sì, ha sempre un sorriso, e questo mi piace. È sempre positivo e sa come gestire le persone. Penso che sia uno dei suoi punti di forza principali. Sa come gestire i giocatori, grandi giocatori, e le persone. E penso che sia anche per questo che ha avuto così tanto successo".

Com'è condividere lo spogliatoio con Modric?
"È un giocatore incredibile, con una carriera incredibile. E non sembra, perché si comporta in modo molto normale, come se fosse una parte normale del gruppo. Fa cose normali, si comporta come tutti gli altri. Penso che sia un modello per i giovani della squadra. Ed è un'esperienza molto bella giocare con un giocatore come lui. Ho giocato con Kroos, Müller, Reus, Hummels, Neuer… tanti grandi giocatori. E penso che si possa sempre cercare di migliorare osservando quello che fanno. E ovviamente anche con Luka vorrei approfittarne per segnare, perché palla ai piedi è incredibile. Il suo stile di gioco e il modo di vedere il campo sono diversi. E penso che se ci abituiamo l'uno all'altro, posso trarne vantaggio".

Articoli correlati
Pongracic: "Fullkrug è un attaccante pericoloso. Sono più abituato a giocare a quattro"... Pongracic: "Fullkrug è un attaccante pericoloso. Sono più abituato a giocare a quattro"
Fullkrug sulla maledizione del 9: "Non mi interessa, vado in giro da anni con un... Fullkrug sulla maledizione del 9: "Non mi interessa, vado in giro da anni con un buco tra i denti"
Fullkrug: "La maglia del Milan è pesante, mi piace. Ecco come esulterò dopo il mio... Fullkrug: "La maglia del Milan è pesante, mi piace. Ecco come esulterò dopo il mio primo gol"
Altre notizie Serie A
Nkunku e la traversa salvano il Milan nel finale: termina 1-1 il match al Franchi... Nkunku e la traversa salvano il Milan nel finale: termina 1-1 il match al Franchi con la Fiorentina
Verona-Lazio, le formazioni ufficiali: Taylor subito titolare, torna Giovane dal... Verona-Lazio, le formazioni ufficiali: Taylor subito titolare, torna Giovane dal 1'
Genoa-Cagliari, i 24 convocati di Pisacane: presente Zé Pedro, ancora out Deiola Genoa-Cagliari, i 24 convocati di Pisacane: presente Zé Pedro, ancora out Deiola
Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti,... Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti, seve completare"
Comuzzo fa il secondo gol in Serie A e porta la Fiorentina in vantaggio contro il... Comuzzo fa il secondo gol in Serie A e porta la Fiorentina in vantaggio contro il Milan
Lecce, Stulic: "Il campionato è lungo e dobbiamo ripartire" Lecce, Stulic: "Il campionato è lungo e dobbiamo ripartire"
Juventus, Spalletti: "In alcuni ruoli dobbiamo completare la rosa" Live TMWJuventus, Spalletti: "In alcuni ruoli dobbiamo completare la rosa"
Addio Italia, Pablo Marí lascia la Fiorentina: ha firmato con l'Al Hilal, i dettagli... UfficialeAddio Italia, Pablo Marí lascia la Fiorentina: ha firmato con l'Al Hilal, i dettagli dell'accordo
Editoriale di Luca Calamai Immagine box laterale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Juventus-Cremonese, le probabili formazioni: Miretti verso un'altra chance da titolare
4 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
5 Hellas Verona-Lazio, le probabili formazioni: Noslin centravanti, rientra Giovane dal 1'
Ora in radio
Repliche 13:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti, seve completare"
Immagine top news n.1 Udinese, domani intervento in artroscopia al ginocchio per Zaniolo: in campo fra 3 settimane
Immagine top news n.2 Fiorentina-Milan, al Franchi anche Gattuso e Di Vaio. I viola vogliono due calciatori rossoblù
Immagine top news n.3 Tare su Maignan: "Finché non c'è la linea verde dobbiamo aspettare, ma sono fiducioso"
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Parma va a +8 sulla zona rossa, il Lecce resta a +4
Immagine top news n.5 Fullkrug: "La maglia del Milan è pesante, mi piace. Ecco come esulterò dopo il mio primo gol"
Immagine top news n.6 Torino, decisione presa dopo il ko contro l'Atalanta: ancora fiducia a Marco Baroni
Immagine top news n.7 Italia, un'altra occasione persa per il bene della Nazionale: nessuno stage in vista del playoff
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Uno dei migliori acquisti dell'ultima estate: l'Inter ha un nuovo padrone in difesa Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Inter e Juventus vogliono riportare in Italia una gemma del nostro calcio
Immagine news podcast n.2 L'Udinese ha soffiato al Milan un talento che non dobbiamo sottovalutare
Immagine news podcast n.3 Comolli non ha mai avuto un dubbio sul progetto David per la Juventus
Immagine news podcast n.4 Così Lotito farà ritrovare il sorriso a Maurizio Sarri. Grazie al mercato
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Inter-Napoli, la super-sfida di San Siro vista dagli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Massimo Orlando: "Milan, ma c'è un piano B? Inter dominante ora"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, qualcosa che non va. Inter, il Napoli venderà cara la pelle"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Nkunku e la traversa salvano il Milan nel finale: termina 1-1 il match al Franchi con la Fiorentina
Immagine news Serie A n.2 Verona-Lazio, le formazioni ufficiali: Taylor subito titolare, torna Giovane dal 1'
Immagine news Serie A n.3 Genoa-Cagliari, i 24 convocati di Pisacane: presente Zé Pedro, ancora out Deiola
Immagine news Serie A n.4 Spalletti chiede rinforzi alla Juve: "In un paio di posizioni siamo un po' corti, seve completare"
Immagine news Serie A n.5 Comuzzo fa il secondo gol in Serie A e porta la Fiorentina in vantaggio contro il Milan
Immagine news Serie A n.6 Lecce, Stulic: "Il campionato è lungo e dobbiamo ripartire"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, 19ª giornata: Mantova-Palermo 1-1. Marras riprende i rosanero al 95'
Immagine news Serie B n.2 Padova-Modena, le formazioni ufficiali: Papu dal 1'. Sottil punta su Di Mariano
Immagine news Serie B n.3 Serie B, 19ª giornata: Mantova-Palermo 0-1 al 45'. In rete Pietro Ceccaroni
Immagine news Serie B n.4 Cesena, Bisoli: "Con l'Empoli è mancato solo il gol. Dobbiamo continuare a crescere"
Immagine news Serie B n.5 Mantova-Palermo, le formazioni ufficiali: Bardi subito titolare contro il suo passato
Immagine news Serie B n.6 Reggiana, Rozzio dopo il 4° ko di fila: "È il momento più complicato della stagione"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 21ª giornata: i finali dei match delle 14:30. Continua a vincere il Catania
Immagine news Serie C n.2 Monopoli, sprint per Manzi: il difensore dell’Avellino vicino al Gabbiano
Immagine news Serie C n.3 Pro Vercelli, ag. Rutigliano: "rinnovo in stallo". Due club sul regista
Immagine news Serie C n.4 Serie C, 21ª giornata: i parziali delle 14:30. Sei match ma un solo gol realizzato
Immagine news Serie C n.5 Catania, in arrivo un innesto per la difesa: fumata bianca per Miceli con il Monopoli
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 21ª giornata: Juventus e Atalanta corsare. Vittorie a Livorno e Casarano
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Napoli
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Napoli, novanta minuti che possono indirizzare lo scudetto
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Verona-Lazio: gialloblù in cerca di ossigeno, biancocelesti a caccia di rilancio
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Juventus vince la Supercoppa Italiana. Decide la Girelli con un colpo di tacco
Immagine news Calcio femminile n.2 Supercoppa Italiana, Juventus-Roma 1-1 al 45'. Vangsgaard risponde a Giugliano
Immagine news Calcio femminile n.3 Roma-Juventus, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana
Immagine news Calcio femminile n.4 Napoli Women, dal Brondby arriva l'attaccante Laura Faurskov. Accordo fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.5 Napoli Woman, dal Kolding arriva la bosniaca Emma Veletanlic
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, nuovo infortunio per Di Bari: problema al ginocchio in amichevole
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Lamberto Boranga, una vita con il pallone (e lo sport) sempre in testa Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 C’è chi va (tanti) e qualcuno che arriva (pochi)