Parma, Pellegrino 10 e lode: metà dei punti grazie ai suoi gol. E la doppia cifra è a un passo
Un'incornata sul primo palo che non lascia scampo a Falcone. Mateo Pellegrino porta al Parma tre punti importanti in uno scontro diretto sul campo del Lecce. Al primo vero pallone, l'attaccante argentino gonfia la rete dimostrandosi fondamentale nella squadra di Carlos Cuesta. La pennellata di Bernabé, lo stacco del centravanti per una rete che vale e soprattutto certifica il momento di forma del giocatore. Nelle ultime tre partite sono due le marcature realizzate dal giocatore che in stagione ha portato 10 dei 21 punti dei ducali.
I gol in campionato
Il 29 settembre scorso è arrivata una doppietta nel successo per 2-1 casalingo contro il Torino mentre due mesi più tardi ecco altri due gol che valgono tre punti nel successo per 2-1 al "Bentegodi" di Verona contro l'Hellas in un altro scontro diretto. Prima del gol partita del Via del Mare, il 9 gialloblù è andato a segno nel match pareggiato contro il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia.
Doppia cifra ad un passo
Una stagione importante quella di Pellegrino che si sta avvicinando alla doppia cifra. Ai sei gol messi a segno in campionato ci sono anche i tre realizzati in Coppa Italia per un totale di nove reti in stagione.