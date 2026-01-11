Pongracic: "Fullkrug è un attaccante pericoloso. Sono più abituato a giocare a quattro"

Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita. Di seguito le sue parole.

Quanto ti ha migliorato il nuovo assetto tattico?

"Sono più abituato a quattro, ma non cambia tanto. L'importante che la squadra si trova bene e sembra sia così".

Conosci Fullkrug?

"Lo conosco si, ci ho giocato contro in Bundesliga e in Nazionale. E' un attaccante pericoloso, ma sono felice di giocarci contro".