Pongracic: "Fullkrug è un attaccante pericoloso. Sono più abituato a giocare a quattro"
TUTTO mercato WEB
Marin Pongracic, difensore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita. Di seguito le sue parole.
Quanto ti ha migliorato il nuovo assetto tattico?
"Sono più abituato a quattro, ma non cambia tanto. L'importante che la squadra si trova bene e sembra sia così".
Conosci Fullkrug?
"Lo conosco si, ci ho giocato contro in Bundesliga e in Nazionale. E' un attaccante pericoloso, ma sono felice di giocarci contro".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Le più lette
2 Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: quanti cambi per Allegri, Solomon verso l'esordio dal 1'
3 Con Zirkzee e Raspadori è una Roma da Champions. Dybala serve ancora? Con Fabregas il Como può diventare la Samp di Mantovani. Palladino non sbaglia un colpo. Chivu può affondare Conte
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile