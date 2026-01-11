Parma, Bernabè: "Superiorità numerica ci ha aiutato, tenuto il pallino del gioco"
Protagonista della vittoria importante del suo Parma a Lecce, Adrian Bernabè ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sono contento per i tre punti ottenuti in uno scontro diretto. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica anche a causa della loro aggressività. La superiorità numerica ci ha aiutato, dopo non essere riusciti a trovare gli spazi. Nella ripresa abbiamo comunque tenuto in mano il pallino del gioco, questa è la linea da seguire".
