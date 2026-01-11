Live TMW Lecce-Parma, Corvi: "Bravi a sfruttare le occasioni con la superiorità numerica"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com: premi F5 per aggiornare!

Edoardo Corvi si presenta ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Parma.

Ci racconti gli ultimi minuti?

"Abbiamo sofferto un po' ma ero sicuro che ce l'avremmo fatta, è andata bene".

Che partita è stata?

"All'inizio abbiamo sofferto ma eravamo preparati anche a questo. Man mano che i minuti passavano siamo cresciuti e abbiamo creato più occasioni. L'espulsione ci ha aiutato e siamo stati bravi a trovare più spazi e a creare occasioni".

Cosa vi siete detti all'intervallo?

"Ci siamo detti di restare tranquilli e avere fiducia, prima o poi le occasioni sarebbero arrivate".

Inizi a prendere ritmo da titolare?

"Mi sento sempre più sicuro e più preparato, sono contento di sfruttare queste occasioni".

I tifosi vi sono sempre vicini

"Dobbiamo ringraziarli per la vicinanza. Cercheremo di dare sempre il 100% per renderli felici".