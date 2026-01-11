Lecce-Parma, Corvi: "Bravi a sfruttare le occasioni con la superiorità numerica"
Edoardo Corvi si presenta ai microfoni della sala stampa dello stadio "Via del Mare" al termine di Lecce-Parma.
Ci racconti gli ultimi minuti?
"Abbiamo sofferto un po' ma ero sicuro che ce l'avremmo fatta, è andata bene".
Che partita è stata?
"All'inizio abbiamo sofferto ma eravamo preparati anche a questo. Man mano che i minuti passavano siamo cresciuti e abbiamo creato più occasioni. L'espulsione ci ha aiutato e siamo stati bravi a trovare più spazi e a creare occasioni".
Cosa vi siete detti all'intervallo?
"Ci siamo detti di restare tranquilli e avere fiducia, prima o poi le occasioni sarebbero arrivate".
Inizi a prendere ritmo da titolare?
"Mi sento sempre più sicuro e più preparato, sono contento di sfruttare queste occasioni".
I tifosi vi sono sempre vicini
"Dobbiamo ringraziarli per la vicinanza. Cercheremo di dare sempre il 100% per renderli felici".