La Fiorentina si fa riprendere dal Lecce. Vanoli pensa (anche) al futuro, ma perde Gosens

La 33^ giornata di Serie A si è chiusa con il pareggio tra Lecce e Fiorentina. Nel primo tempo Harrison aveva portato in vantaggio i viola, ma nella ripresa la reazione dei salentini è stata rabbiosa e al 71' Tiago Gabriel ha firmato l'1-1 definitivo. Tra i padroni di casa spicca anche la prestazione di Gandelman, mentre tra gli ospiti steccano Ndour, Gudmundsson e Piccoli.

Eusebio Di Francesco, tecnico del Lecce, ha analizzato così l'1-1 contro la Fiorentina a Sky: "Non mi accontento del pareggio, anche se mi accontento e sono felice per la prestazione. La reazione che abbiamo avuto dopo lo svantaggio non l'abbiamo fatta spesso... Oggi lo abbiamo fatto alla grande, concedendo poco e niente agli avversari, tranne una ripartenza nel primo tempo. Con questa mentalità potremo lottare fino alla fine per l'obiettivo finale".

Paolo Vanoli, tecnico della Fiorentina, ha invece parlato delle prossime 5 partite in programma: "Mi aspetto tanto da me stesso e dai giocatori, ho detto loro che fino alla fine io pretendo molto per finire il percorso e guardare avanti. Dobbiamo pensare a mettere una mentalità per costruire il futuro. Mi dà fastidio dire oggi facciamo giocare i giovani, dobbiamo spingere fino alla fine e cercare di ottenere il massimo". Infine aggiorna sulle condizioni di Robin Gosens: "Ha avuto un problema al flessore, lo valuteremo in questi giorni, speriamo non sia niente di importante".