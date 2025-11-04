Juventus-Udinese, Rocchi non è d'accordo con Di Bello: "Quello su Yildiz non era rigore"

Durante Open VAR, format che va in onda ogni martedì su DAZN, è stato analizzato il calcio di rigore concesso alla Juventus contro l'Udinese per fallo di Goglichidze ai danni di Yildiz. Di seguito il dialogo tra arbitro e sala VAR:

Sala VAR: "Fallo in attacco ha fischiato".

Arbitro: "Controllano".

Sala VAR: "Controlliamo chi gioca la palla. Gioca la palla e poi subisce fallo".

Passa qualche secondo

Sala VAR: "Il tocco è veramente minimo, ma in dinamica è rigore. Solo un attimo perché il pallone lo prende Yildiz".

Gianluca Rocchi, designatore per la Serie A, ha commentato così la decisione: "Questo è un contatto, non è un calcio di rigore. La decisione finale per noi è lasciare giocare. Sicuramente la revisione è corretta perché abbiamo un fallo per la difesa che casomai è contrario, quindi è giustissimo farlo rivedere all'arbitro, il quale deve decidere in autonomia. Di Bello decide per un rigore, ma per quello che ci siamo detti e per la linea che stiamo tenendo non è sufficiente per un rigore. La procedura però è assolutamente corretta. È una zona soggettiva, interpretativa e opinabile, ma se ci siamo dati una linea molto alta su questi interventi… È una scelta strategica, crediamo in un campionato così complesso che i nostri interventi devono essere chiari perché possono decidere una partita. Preferivamo il non-rigore".

La squadra arbitrale

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Rossi - Bercigli

Quarto ufficiale: Bonacina

VAR: Paterna

AVAR: Guida