Rocchi a Open VAR: "Inter-Fiorentina, Comuzzo trattiene Esposito: era rigore per i nerazzurri"

All'interno di Open VAR sono stati analizzati alcuni episodi delle ultime due giornate di campionato. Uno di questi è il contatto tra Francesco Pio Esposito e Pietro Comuzzo all'interno dell'area di rigore della Fiorentina nel match contro l'Inter. Di seguito il dialogo tra arbitro e sala VAR:

Arbitro: "Gioca, gioca".

Sala VAR: "Aspetta un attimo, check in corso".

Passa qualche secondo

Sala VAR: "Lo tiene".

Passa qualche secondo

Sala VAR: "Cosa dici? Per me va bene così. Check completato, puoi giocare".

Gianluca Rocchi, designatore arbitrale per la Serie A, ha commentato così la situazione a DAZN: "Era un rigore da assegnare in campo innanzitutto perché ci sono tutte le possibilità per poterlo fare. Mi sono raccomandato sulle trattenute di controllare per prima cosa l'atteggiamento del difensore che in questo caso è quello esclusivamente di trattenere l'avversario. Il pallone poi sta arrivando proprio lì. Il rigore era da assegnare in campo o successivamente tramite OFR. Il dubbio che hanno avuto dovevano trasformarlo in OFR. Come ho sempre detto a loro, se una cosa non vi convince al 100% la decisione finale la prende l'arbitro, altrimenti sostituiamo il VAR all'arbitro e non va bene. Questa è una decisione da prendere con rapidità, la platealità è evidente. Se la decisione si prende in campo si facilita anche il VAR".

La squadra arbitrale

ARBITRO: Simone Sozza della sezione di Seregno.

ASSISTENTI: Costanzo e Passeri.

QUARTO UFFICIALE: Fourneau.

VAR: Ghersini.

AVAR: Chiffi.