Fiorentina, Ndour: "Mai avuto paura di retrocedere, ma il rischio era alto soprattutto all'inizio"

"Siamo carichi. La partita contro la Roma non ha bisogno di presentazioni: siamo motivati al massimo per fare una grande prestazione e trovare quei punti che ci mancano per la salvezza aritmetica". Parla così Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, a Sky Sport in vista del posticipo di lunedì che vedrà i viola impegnati all'Olimpico contro il giallorossi.

Avete avuto mai paura di retrocedere? "No, paura no. Ma il rischio era alto, soprattutto all’inizio e per una squadra come la nostra che non era abituata a stare lì e lottare per questo obiettivo. È stato molto difficile: ci siamo riscattati nel girone di ritorno con partite importanti. Penso che, alla fine, meritiamo questo traguardo. Per quanto piccolo".

In cosa è stato bravo il tecnico Vanoli? "A ricreare lo spirito di squadra, a farci tornare un vero gruppo. Le qualità ci sono sempre state, il problema era sfruttarle: un singolo può decidere la partita, ma non la stagione…”.