Fiorentina, nome nuovo per l'attacco: interessa Daku del Rubin Kazan

La Fiorentina guarda in Russia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nome nuovo, secondo quanto riferito dal quotidiano albanese Telegrafi, è quello di Mirlind Daku centravanti del Rubin Kazan e della nazionale dell’aquila bicefala.

L'attaccante classe '98 è partito fortissimo e nelle prime quattro gare ufficiali (tre di campionato russo e uno di Coppa russa) ha segnato 5 reti. Per Daku il Rubin ha fissato il prezzo a 20 milioni, ma il volere del calciatore potrebbe fare la differenza.

L’albanese infatti vedrebbe con favore la possibilità di sbarcare in Serie A dopo una carriera vissuta tutta in club dell’est Europa: dal Kosovo dove ha vestito le maglie di Hajvalia (3presenze), Llapi (27 gol in 51 gare), Kukesi (tre gol in 16 gare), Ballkani (36 marcature in 45 presenze), passando per la Slovenia – 27 gol in 53 presenze con il Mura – e la Croazia – 16 gare e 4 gol con l’Osijek – fino appunto alla Russia dove finora ha messo a segno 30 gol in 67 gare con il Rubin Kazan.