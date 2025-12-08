Torino, Zapata: "Perdere così fa male, tornare a segnare è stata una bella emozione"

Duvan Zapata, attaccante del Torino, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la sconfitta per 3-2 contro il Milan: "C'è un po' di rabbia ovviamente, quando vinci 2-0 e poi perdi la partita fa male. Comunque siamo consapevoli di cosa dobbiamo migliorare, stiamo facendo fatica a risolvere questi problemi, è un periodo difficile per noi ma teniamo duro. Stiamo subendo troppi gol, ma stasera abbiamo messo in difficoltà una grande squadra come il Milan e ci sono tante altre partite importanti da giocare. Dobbiamo guardare avanti".

Cosa hai provato quando si è gonfiata la rete?

"È stata una bella emozione, non sapevo neanche come esultare. Sono contento di aver ritrovato il gol, lo stavo cercando da quando sono rientrato dall'infortunio. Oggi è arrivato, peccato che non sia servito per vincere però non si molla".