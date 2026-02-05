TMW Radio Totti, ritorno alla Roma: in quale ruolo? Il commento degli opinionisti

Claudio Ranieri a Sky Sport ha parlato di Francesco Totti, svelando che i Friedkin stanno pensando a un suo ritorno alla Roma come dirigente. Ma quale ruolo sarebbe più adatto? Ecco come la pensano gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Credo che sarebbe il ritorno naturale, è stato più grande della storia della Roma. Sarebbe un ritorno giusto. Non mi interessa che ruolo dovrebbe ricoprire, ma è stato parte della storia della Roma. Nessuno più forte di lui ed essendo romano, molto legato al territorio, credo che quella sia la sua casa. Dovesse verificarsi sarei contento per lui, dovrebbe stare a vita nella Roma, come è stato per Bruno Conti".

Alberto Di Chiara: "E' il suo ambiente naturale, ha fatto la storia del club. Al di là del ruolo, che può essere da ambasciatore a quello che affianca Ranieri, credo che sia un uomo di Roma e di calcio, ed è bello che possa tornare. I grandi club credo debbano avere degli elementi che possano rappresentare la storia".

Francesco Repice: "Parliamo di uno che per la città ha un significato importante. Non credo che non si sarebbe mai espresso così Ranieri se le cose non fossero già in fase avanzata. Sul ruolo? Già sento dire che è un colpo mediatico per nascondere qualcosa, tipo qualche addio. Non ci credo. Gasperini e Totti hanno in comune che vogliono giocatori forti. Non verrebbe in un ruolo marginale, perchè la prima volta ha preso ed è andato via. Se la società è arrivata fino a questo punto, perchè se parla Ranieri parla la società, significa che le cose stanno in un certo modo. Poi è prematuro parlare di ruoli o altro".

Michelangelo Rampulla: "Credo che l'inserimento di questi fuoriclasse che hanno rappresentato la storia dei propri club sia importante, non solo a livello di immagine, ma perché hanno un'esperienza importante. Ce ne vorrebbero di personaggi così nel calcio e nei grandi club".

Massimo Brambati: "Spero in un ruolo decisionale e non quello di bandiera. Zanetti all'Inter mi fa ridere, non decide nulla, non ha nessun tipo di potere. Lui fece il nome di Conte, scelta che sarebbe stata azzeccata per riportare lo Scudetto a Roma, e lo avrebbe fatto. Ha l'intuizione per portare le persone giuste alla Roma. Farebbe contenti i tifosi ma soprattutto potrebbe fare la differenza".