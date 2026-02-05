TMW Radio Brambati: "Genoa, mi piace tanto De Rossi. Gilardino poteva andare al Torino"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento di Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore.

Cagliari, che lavoro quello di Pisacane. Ma anche De Rossi al Genoa:

"Sono gli allenatori giusti al posto giusto. De Rossi era partito a Roma, che era il posto giusto, ma aveva fatto poca gavetta. Ha sentito però l'ambiente giusto per dare tutto quello che ha, anche di più di quello che ha dentro. Pisacane è stata una scommessa azzeccatissima, quando hai un'intuizione è giusto sfruttarla".

C'è qualche allenatore giovane che può essere un vincente in futuro?

"De Rossi mi piace più di tutti. Ha già toccato un grande club e poi gli si legge negli occhi qualcosa di particolare. Come straniero invece Fabregas. Conosco il suo assistente Cassetti, che mi dice che è qualcosa di straordinario, un allenatore atipico e che ha dei credo che riesce a trasmetterli direttamente ai giocatori. Ed è il segreto di un bravo allenatore".

Cosa le piace di Chivu all'Inter?

"L'essere entrato in uno spogliatoio importante, con personalità forti, non in punta di piedi ma senza stravolgere troppo quello che aveva creato Inzaghi. Cosa non mi piace? A volte forse nella comunicazione potrebbe essere un po' più attento. All'Inter devi sempre stare lì in alto, in qualche sconfitta forse doveva parlare in maniera diversa".

E Gilardino?

"Lui nel momento in cui rinnova a Genova, aveva il Torino. E lui rifiuta di andare in granata. E quindi a volte è vero che vai dove ti chiamano, m lui ha fatto una scelta di cuore. Ci sono delle sliding door che ti possono cambiare la carriera. Fosse andato al Toro, sarebbe andato diversamente rispetto agli addii con Genoa e Pisa".

Juve, c'è chi dice che Elkann e Spalletti "tramano" per l'addio di Comolli:

"Io so che Luciano ha un buon rapporto con Elkann e che è molto ben voluto da Elkann, come professionista e uomo. E questo è un buon viatico. Però dico la verità, come idea ho che Spalletti è di un livello, tutta la dirigenza di due livelli sotto, da Comolli a Ottolini, da Modesto a Chiellini, che ancora manca di esperienza. E' come se Spalletti guidi una macchina che ha magari la scocca ma non il motore. Una società come la Juve che arriva dopo due mesi che sa che serve una punta centrale..non dovevi sbagliare. Holm e Boga non erano il piatto principale, ti sei presentato col piatto vuoto praticamente...".

Che ne pensa di Paratici alla Fiorentina?

"E' un dirigente di livello, potrebbe portare a una svolta. E' un'occasione di rilancio anche per lui, ha le basi per far capire da subito che la Fiorentina non può stare in quelle posizioni. Può dare la svolta al gruppo".