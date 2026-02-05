Torres, Greco: "Dal mercato, arrivati solo giocatori che hanno migliorato la rosa. Soddisfatto"

Tra le squadre che si stanno risollevando dopo una prima parte di stagione no, c'è sicuramente la Torres, reduce dalla vittoria contro la Ternana e prossima all'impegno contro la Juventus Next Gen, nella gara valevole per la 25ª giornata del campionato di Serie C, Girone B, che si giocherà domenica alle ore 12.30.

Della stessa, con anche una nota al mercato, ha così parlato il trainer rossoblù Alfonso Greco: "Affronteremo una squadra giovane ma forte, reduce dalla vittoria col Pineto, dunque sono in salute e con entusiasmo. Le squadre Under 23 giocano e hanno un approccio propositivo, ma noi dovremo pensare solo alla nostra prestazione e fare bene: la posizione di classifica non ci permette di fare calcoli o di guardare l’avversario perché abbiamo l’obbligo di portare a casa i tre punti con chiunque se vogliamo uscire da questa situazione. La vittoria di Terni ci dà certezze, ci deve dare consapevolezza, ma allo stesso tempo far capire che dobbiamo stare sul pezzo 90 minuti e più". S

Andando quindi al mercato: "Sorrentino e Baldi si sono integrati bene, Luciani è appena arrivato e per domenica valuterò, in base alle sue condizioni, l’impiego e il suo minutaggio. Abbiamo ancora qualche allenamento per capire e valutare. Torna Giorico che per noi è un giocatore molto importante, però sono molto contento anche delle prestazioni di Masala e Brentan. Chi sta subentrando lo sta facendo col fuoco dentro ed è quello di cui abbiamo bisogno. Sul mercato avevo detto che non avremo preso giocatori tanto per prendere, solo elementi per migliorare questa rosa. Così è stato fatto e sono soddisfatto".