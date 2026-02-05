TMW Radio Jeda: "Si parla tanto di Fabregas ma quello che sta facendo Pisacane al Cagliari..."

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Jeda.

Cagliari, grande lavoro dell'esordiente Pisacane:

"Un allenatore, quando inizia, deve essere pragmatico. Il Cagliari non ha l'obiettivo di giocare bene ma di mettere in mostra i giovani e salvarsi. E Pisacane lo sta facendo. E' un giovane che conosce l'ambiente ed è stata una scommessa vinta del Cagliari. Quando ci credi, questo ti ripaga poi. Sta facendo un grandissimo lavoro ma viene pubblicizzato poco rispetto a Fabregas. Il calcio è fatto sì di bel gioco ma anche di risultati".

Chivu anche ha sorpreso:

"E' la gestione di una grande squadra che fai la differenza. Se non sai gestire i grandi campioni è complicato. Di tecnico cosa puoi insegnare a quei calciatori? Serve gestirli. E' stato importante il lavoro di Chivu. Bravo anche Fabregas, che si è calato bene nella Serie A velocemente. Anche se il Como ha speso tanto sul mercato, non dimentichiamocelo".

Roma, problema del gol. Si parla di Dybala e Zaragoza alle spalle di Malen:

"Non può arrivare e risolvere d'un colpo i problemi della Roma. Con Gasperini sta migliorando tanto ma ci vuole tempo per dare l'impronta che abbiamo visto nelle sue squadre".

Vista la rosa, qual è l'allenatore che sta dando qualcosa di più?

"Direi Spalletti, poi Allegri".