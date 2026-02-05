Ufficiale
Sorrento, arriva l'addio con Shaw. Il difensore maltese ha risolto il suo contratto
È attraverso la nota che di seguito riportiamo integralmente, che il Sorrento "rende noto di aver risolto consensualmente il contratto che legava Kurt Shaw al club rossonero. Al difensore maltese va il ringraziamento della società per l’impegno profuso nel corso della sua esperienza con il Sorrento (nove presenze ed un gol)".
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
