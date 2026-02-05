Fiorentina, Paratici: "Fagioli è un patrimonio del calcio italiano. Rugani? Sottovalutato"

In conferenza stampa nel giorno della sua presentazione, il nuovo direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha parlato di Moise Kean, così come di altri due giocatori attualmente in viola ma conosciuti nel corso della sua esperienza alla Juventus.

Cosa si aspetta da Rugani?

"E' un ragazzo serio e di spessore, con grande esperienza alle spalle. Lo conosco molto bene ed è sottovalutato ai più. Noi alla Juventus sapevamo l'affidabilità che aveva. Ha giocato partite di grandi livello e di grande responsabilità. E' uno senza tatuaggi, orecchini, che non dice parolacce, forse questo nel mondo di oggi lo penalizza".

Che Fagioli ritrova?

"Lui è un patrimonio del calcio italiano, piacentino come me. E' arrivato alla Juve a 14 anni e l'ho visto crescere. Lui ha qualità che in pochi possono vantare. A questo deve aggiungere la cattiveria agonistica e l'essere il numero uno. Lui deve lavorare su questo, non su una tecnica che è innata. E' ancora molto giovane e la Fiorentina per lui è un punto di partenza".