Fiorentina, al Viola Park si rivede anche Gudmundsson dopo il secondo processo in Islanda

Oltre a Paolo Vanoli, in mattinata al Viola Park è tornato anche Albert Gudmundsson. Il calciatore era rimasto fuori dai convocati nella trasferta di Conference League a Mainz perché era dovuto volare in Islanda per questioni personali.

E' infatti ormai noto come l'ex Genoa sia coinvolto in un inchiesta per cattiva condotta sessuale che lo ha già visto assolto dalla sentenza di primo appello dell'ottobre del 2024. La donna che ha mosso le accuse nei confronti del classe '97 ha deciso di fare ricorso e proprio in questi giorni c'è stato il processo di secondo appello. La sentenza definitiva dovrebbe arrivare intorno ai primi giorni di dicembre.

Gudmundsson a tal proposito ha fatto ritorno a Firenze, fa sapere FirenzeViola.it, pranzerà con la squadra e questo pomeriggio sarà regolarmente a disposizione di Vanoli con il resto del gruppo per l'allenamento pomeridiano. Il giocatore sarà regolarmente a disposizione per la trasferta a Marassi contro il Genoa, sua ex squadra.