Fiorentina, Piccoli: "Se salgo di forma riesco a fare anche 90 minuti scattando tutto il tempo"

Oggi alle 18:07Serie A
Marta Bonfiglio

Roberto Piccoli, attaccante della Fiorentina, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Bologna. Le sue parole: "Sono raffreddato ma va bene così".

Non si direbbe per come hai giocato.

"Sì, dedichiamo questa vittoria al nostro presidente che è una persona eccezionale, veramente ne ho conosciuti pochi come lui, è una persona incredibile che trasmette valori soprattutto umani. Ha trasmesso valori umani stupendi e questa vittoria è per lui e la sua famiglia perché se la meritano con tutto quello che ci ha lasciato: il centro sportivo e tutto il resto. Per quanto riguarda la partita abbiamo fatto una grandissima gara, nel secondo tempo abbiamo sofferto un po' di più perché loro sono una buonissima squadra che palleggiano e niente siamo contenti e andiamo avanti per la prossima partita".

Puoi diventare un giocatore che fa la differenza anche se non gioca molto?

"Io se salgo di forma riesco a fare anche 90 minuti scattando tutto il tempo, per il mio fisico diciamo che sono un giocatore di sprint e che ho tanta velocità, però comunque anche quando giocavo poco ha fatto sette gol entrando sempre dalla panchina. Io mi devo fare trovare pronto allenarmi bene e poi il mister decide. Siamo due attaccanti forti io e Moise, sicuramente molto simili anche se possiamo comunque giocare insieme, però deciderà il mister e noi dobbiamo allenarci a 2000 per farci trovare pronti, fare il goal e far giocare bene la squadra".

